WISO vom 3. September 2018

WISO-Tipp: Schäden am Smartphone

Was Sie dagegen tun können



Nach einer Bruchlandung des Smartphones ziehen sich oft hässliche Risse über das Display. Daneben sind Wasserschäden oder kaputte Kopfhörerbuchsen häufige Defekte. Ist der Schaden selbst verschuldet, muss sich der Handybesitzer meist selbst um die Reparatur kümmern. Doch - wohin damit?



Neben den Handyherstellern bieten auch markenunabhängige Online-Reparaturdienste Hilfe an, und überall schießen kleine Vor-Ort-Werkstätten wie Pilze aus dem Boden. Wohin mit welchem Gerät bei welchem Schaden? Lohnen sich teure Versicherungen oder Garantie-Verlängerungen? Und mit welchem Smartphone-Zubehör lassen sich Schäden vielleicht ganz vermeiden oder zumindest abmildern?