WISO vom 30. April 2018

Das Zimmer untervermieten

Was Sie wissen sollten



Wer beruflich kurzfristig im Ausland ist, ein Praktikum in einer anderen Stadt absolviert oder eine zusätzliche Einnahmequelle braucht, kommt schnell auf dieselbe Idee: ein Zimmer untervermieten. Zum Beispiel an Touristen, Messebesucher oder Studierende. Interessenten gibt es in Großstädten und Ballungszentren genügend. Und die suchen vor allem online auf den unterschiedlichsten Plattformen.



Wie Sie den passenden Mieter für Ihr Zimmer finden und worauf Sie achten müssen, wenn Sie Mieter und Vermieter in einem sind, erfahren Sie im "WISO"-Tipp. Welche Genehmigungen brauchen Sie von Ihrem Vermieter, was gehört in einen Untermietvertrag, und müssen Sie die Einnahmen aus der Vermietung versteuern?