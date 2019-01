WISO vom 4. Februar 2019

WISO-Tipp: Daten löschen im Netz

So entfernen Sie alte Fotos und Co.



Das Netz vergisst nie! So einfach es ist, intime Daten und Bilder im Internet zu verteilen, so schwer kann es sein, diese wieder zu entfernen. Das kann spätestens bei der Bewerbung auf einen neuen Job oder einer anstehenden Beförderung zu einem echten Problem werden. Das lustige Partybild von vor zwei Jahren wird dann zum Karrierekiller.



Denn Achtung: Das Löschen von Daten, die einmal im Netz kursieren, ist gar nicht so einfach! Rund 54 Millionen Menschen in Deutschland sind täglich aktiv in verschiedenen sozialen Netzen. Nachrichten, Fotos und Videos werden gesendet, geteilt und teilweise kopiert und somit unkontrollierbar verbreitet.



Kaum einer macht sich darüber Gedanken, wo konkret seine Daten zu finden sind - bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Daten verschwinden sollen. Doch wie finde ich heraus, welche Daten tatsächlich von mir im Netz kursieren? Wie lösche ich meine Daten bei Google oder sozialen Netzen wie Facebook und Instagram? Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich selbst die Daten nicht löschen kann? Das alles zeigt der WISO-Tipp.