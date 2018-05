WISO vom 4. Juni 2018

WISO-Tipp: Urlaubs-Andenken

Was Sie mitbringen dürfen



Die schicke Sonnenbrille, ein Marken-T-Shirt, eine landestypische Schnitzerei – scheinbar harmlose Urlaubs-Mitbringsel. Aber nicht alles, was im Ausland auf dem Markt und auch im Geschäft als Souvenir angeboten wird, darf nach Deutschland eingeführt werden. Das gilt besonders für geschützte Tierarten wie Korallen, für antike Scherben oder Waffen. Auch Nachbildungen von Waffen und Fake-Produkte können bei der Einreise nach Deutschland für Ärger mit dem Zoll sorgen. Und wer erwischt wird, dem drohen Geld- und sogar Haftstrafen.



Trotzdem kommt es regelmäßig zu Verstößen – oft aus Unwissenheit: Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 45 000 Tiere, Pflanzen und daraus hergestellte Taschen oder Schuhe sichergestellt. Und mehr als drei Millionen Fake-Produkte wie Arzneimittel, Kleidung, Handys hat der Zoll 2017 beschlagnahmt. Die meisten kamen aus China, gefolgt von Hongkong, den USA und der Türkei.



Welche Souvenirs dürfen Sie nach Hause mitbringen? Welche Regelungen gelten innerhalb von Europa? Und was müssen Sie beachten, wenn Sie weiter weg waren und wieder nach Deutschland einreisen wollen? Damit Sie bei Ihrer Rückkehr am Zoll keine unangenehme Überraschung erleben, gibt es die wichtigsten Infos zu Urlaubs-Andenken im WISO-Tipp.