WISO vom 5. August 2019

WISO-Tipp: Ein Pflegekind aufnehmen

Darauf müssen Sie achten



Knapp 240 000 Kinder in Deutschland können nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Gründe dafür sind meist schwere Krankheiten, Obdachlosigkeit, Haftstrafen oder die psychische Unfähigkeit der Eltern, für Minderjährige Sorge zu tragen. Jugendämter sind deshalb bemüht, die Kinder langfristig in einer Pflegefamilie unterzubringen.



Doch worauf müssen Sie achten, wenn Sie überlegen, ein Pflegekind aufzunehmen? Grundsätzlich können verheiratete und nicht verheiratete Paare sowie alleinstehende Erwachsene Pflegeeltern werden. Im Gegensatz zur Adoption haben die leiblichen Eltern aber weiterhin das Sorgerecht und meist auch regelmäßigen Kontakt zu den Kindern. Die Erziehung des Kindes obliegt aber den Pflegeeltern.



Doch was genau bedeutet das? Welche Voraussetzungen sollten Sie emotional und im äußerlichen Umfeld mitbringen? Wie genau können Sie sich auf ein Pflegekind bewerben, und wie lange dauert der Bewerbungsprozess? Welche Rechte und Pflichten haben Sie als Pflegeeltern? Und wie werden Sie emotional und finanziell unterstützt?



Dies und mehr im WISO-Tipp.