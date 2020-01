WISO vom 6. Januar 2020

WISO-Tipp: Privatverkäufe im Internet

Erfolgreich bei eBay & Co.



Ob falsche Weihnachtsgeschenke, Kinderkleidung oder überflüssige Gebrauchsgegenstände: Diverse Internetportale machen es möglich, selbst aus Krempel noch Geld zu machen, ohne dafür über Flohmärkte tingeln zu müssen. 2018 nutzte jeder dritte Deutsche diese Möglichkeit und verkaufte Waren im Netz über eBay & Co.



Doch die Verkaufsportale sind auch bei Betrügern beliebt. Die machen mit gefälschten Kaufanfragen und Betrugsmaschen dreist Kasse.



Worauf müssen Verkäufer achten, um nicht auf unseriöse Kaufangebote hereinzufallen? Welche Plattformen bieten welche Sicherheiten? Wie lässt sich herausfinden, was die alten Sachen noch wert sind, und wie lassen sie sich dann besonders erfolgreich verkaufen? Und ab wann müssen solche Verkaufserlöse möglicherweise versteuert werden?



Das und mehr erfahren Sie im WISO-Tipp.