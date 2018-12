WISO vom 7. Januar 2019

WISO-Tipp: Ruhestand im Ausland

Auch mit weniger Rente



4,9 Millionen deutsche Rentner leben unterhalb der Armutsgrenze. Laut einer Studie wird bis 2036 jeder fünfte 67-Jährige in Deutschland von Altersarmut betroffen sein. Kein Wunder, dass sich immer mehr Deutsche überlegen, ihren Ruhestand in preiswerteren Ländern zu verbringen. Gerade Länder wie die Türkei oder Bulgarien bieten auch bei kleiner Rente gute Lebensstandards.



Gut, dass die Deutsche Rentenversicherung ihre Zahlungen prinzipiell in alle Länder der Welt überweist - so kann jeder seinen Alterswohnsitz frei wählen. Allerdings sollte der Traum vom Auswandern gut vorbereitet werden, denn neben einer neuen Umgebung, der neuen Sprache und dem Abstand zur Familie lauern auch einige finanzielle Fallstricke.



So kann es bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente zu Kürzungen kommen. Bei der Riester-Rente drohen eventuell Rückzahlungen. Hinzu kommt, dass im Ausland die Rente unter Umständen voll besteuert wird. Weiteres Problem: Die gesetzliche Krankenversicherung erstattet Kosten im Ausland oftmals weniger oder gar nicht.



Worauf man achten sollte und wie man Fallen vermeidet, zeigt der WISO-Tipp.