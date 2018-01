WISO vom 8. Januar 2018

WISO-Tipp: Tier-Krankenversicherung

Für wen ist Abschluss sinnvoll?



Zu Weihnachten wünschen sich viele Kinder auch in diesem Jahr wieder ein Tier. Rund 30 Millionen Haustiere leben bereits in deutschen Haushalten. Vor allem sind es Katzen und Hunde, aber auch Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen, Fische und Vögel.



So ein Tier bereitet viel Freude, doch es wird leider auch mal krank. Deutsche Tierhalter geben insgesamt jährlich etwa neun Milliarden Euro für ihre tierischen Freunde aus. Rund zwei Milliarden fließen dabei allein in den Gesundheitssektor. Impfungen, Zahnprophylaxe und Operationen können bei Hund & Co. schnell ins Geld gehen. Tierkliniken bieten heute alles, was es auch in der Humanmedizin an Diagnose- und Therapietechnik gibt. In den meisten Fällen sind die Tiere Privatpatienten. Jede Untersuchung, jede Therapie und jedes Medikament muss cash aus der Tasche des Halters bezahlt werden. Nur rund fünf Prozent der Tierhalter in Deutschland sind bisher für diesen Fall versichert, doch der Markt wächst.



Für wen lohnt der Abschluss einer Tier-Krankenversicherung? Welche Behandlung sollte die Versicherung abdecken? Dies und mehr untersucht der WISO-Tipp.