WISO vom 8. Juli 2019

WISO-Tipp: Gefahr beim Baden

Kinder vor dem Ertrinken schützen



Die Sommerferien beginnen, die Temperaturen steigen. Endlich Zeit, um einen schönen Tag mit der Familie am See, am Strand oder im Schwimmbad zu verbringen. Doch in diesem sommerlichen Vergnügen liegt eine große Gefahr, die oft unterschätzt wird. Ertrinken ist die häufigste tödliche Unfallursache bei kleinen Kindern und die zweithäufigste bei älteren Kindern. Insgesamt endet jeder fünfte Ertrinkungsunfall tödlich.



Bei vielen Erwachsenen fehlt das Bewusstsein dafür, wie schnell und lautlos sich eine solche Tragödie ereignen kann. Meist ist es nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der gerade bei kleinen Kindern zu einem tragischen Badeunfall führen kann.



"WISO" gibt Tipps, die das Bewusstsein für die Gefahren beim Baden schärfen sollen. Worauf sollten Sie speziell bei Schwimmhilfen und Badekleidung achten? Worin genau liegt die Gefahr bei einer Ansaugpumpe in Pools? Warum sollten Sie Ihr Kind auch im flachen Wasser niemals unbeaufsichtigt lassen? Und warum ist das Risiko, zu ertrinken, gerade bei Kleinkindern besonders hoch?