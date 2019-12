WISO vom 9. Dezember 2019

WISO-Tipp: Fake Shops im Netz

Betrüger erkennen



In vielen Onlineshops werden die neuesten Smartphones, angesagte Schuhe oder Marken-Haushaltsgeräte zu Schnäppchenpreisen angeboten. Dort ist Vorsicht angesagt, denn wer dort zuschlägt, fällt nicht selten auf einen Fake Shop herein.



Bei solchen betrügerischen Onlineshops bezahlt der Käufer oft per Vorkasse; geliefert wird gefälschte, mangelhafte oder gar keine Ware. Fake Shops sehen den Internetseiten bekannter Anbieter oft zum Verwechseln ähnlich, sodass es schwer ist, sie als solche zu identifizieren. Polizeibehörden schätzen die jährliche Zahl der Opfer auf mehr als 700 000.



Bei den Fake Shops gibt es aber typische Muster. Wie erkennt man die dubiosen Anbieter? Wo ist Misstrauen angebracht? Und was können Sie tun, wenn Sie Opfer geworden sind?



Das und mehr erfahren Sie im WISO-Tipp.