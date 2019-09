WISO vom 9. September 2019

WISO-Tipp: Handy gebraucht kaufen

Was Sie beachten müssen



Was bei Autos schon lange völlig normal ist, entwickelte sich bei Handys erst langsam zum Trend: der Kauf von gebrauchten Exemplaren. Inzwischen boomt der Gebrauchtmarkt: So wurden im Jahr 2018 rund 140 Millionen Smartphones nach einer Reparatur von den Herstellern wiederaufbereitet und verkauft. So lassen sich nicht nur Ressourcen sparen, sondern auch eine Menge Geld. Bestimmte Smartphone-Modelle gibt es ein Jahr nach Verkaufsstart schon für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises.



Doch der Gebrauchtkauf birgt auch Risiken. Welche Unterschiede gibt es bei gebrauchten Smartphones, und wer bietet sie an? Macht es einen Unterschied, ob man von privat kauft oder beim Händler? Nach welchen Kriterien sollte man das gebrauchte Smartphone aussuchen, und welche Rechte haben Kunden?



Das und mehr erfahren Sie im WISO-Tipp.