Verbraucher | WISO - WLAN-Tracking in Deutschland

Smartphones senden ständig Informationen. Supermärkte, Kaufhäuser und Co. freuen sich darüber. Denn so schöpfen sie wichtige Daten ab. Doch nicht nur die - in manchen Städten wird man sogar auf offener Straße beobachtet - zum Beispiel in Eckernförde!