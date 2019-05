Zwar bieten manche Versicherungen für private Vermieter auch so genannte „Tagesversicherungen“ die den Versicherungsschutz in dem angegebenen Zeitraum übernehmen, allerdings fällt dabei die jährliche TÜV-Prüfung weg. Am besten Sie lassen sich direkt bei Anfrage vom privaten Vermieter die Zulassung als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug und den gewerblichen Vollkaskoschutz bestätigen. Und überprüfen bei der Übergabe die Gültigkeit der TÜV Plakette.