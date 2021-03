Gefahren im Haushalt für Kinder

Die gute Nachricht: Es ist nicht notwendig, die Wohnung zu 100 Prozent abzusichern. Das Kind soll so früh wie möglich ein Risikobewusstsein entwickeln. Der wichtigste Faktor beim Thema Kindersicherheit ist also, zu erkennen, wo Risiken in den eigenen vier Wänden lauern. Dabei ist es am besten, sich auf die Augenhöhe des Kindes zu begeben und durch die Wohnung zu krabbeln. So entdeckt man, was die Augen des Kindes sehen und was die kleinen Hände alles erreichen können.