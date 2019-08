Die Elternzeit im Camper in Südeuropa verbringen. Im Sabbatjahr um die Welt reisen. Oder für ein paar Wochen in einer anderen Stadt arbeiten. Dank eines immer flexibler werdenden Arbeitsmarktes und der Globalisierung zieht es immer mehr Deutsche für eine befristete Zeit ins Ausland. Dabei ist meist von vorneherein klar: Wir kommen wieder zurück. Zurück ins alte Leben, zurück in unsere Wohnung.