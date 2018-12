Wunschgroßeltern werden lokal vermittelt, meist über Wohlfahrtsverbände wie den Kinderschutzbund, die Caritas etc. oder Vereine. Die Senioren und Familienselbsthilfe (SEFA e.V.) in Leipzig zum Beispiel vermittelt schon seit 2001 über ihren Großelterndienst aktive Senioren an interessierte Familien. Um eine Vermittlungsstelle in Ihrer Nähe zu finden, geben Sie am besten im Internet bei einer Suchmaschine den Namen Ihrer Stadt und „Wunschgroßeltern“ oder „Leihoma“ ein.