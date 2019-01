WISO-Tipp: Yoga für Anfänger

Das Bikram-Yoga ist der einzige Stil, bei dem die Einheiten in einem auf 40 Grad Celsius geheizten Raum mit einer Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent stattfinden. Bei dieser Temperatur werden die Muskeln geschmeidig und dehnbar, die Hitze kurbelt den Stoffwechsel und den Entschlackungsprozess an. Diese herausfordernden Bedingungen sollen die Körperfettreduzierung und die Befreiung von Giftstoffen durch das Schwitzen sowie eine Steigerung der Kreuzhebekraft und der Mobilität unterstützen. In den 90 Minuten, die jede Bikram-Yogastunde dauert, führen die Teilnehmer vor dem Spiegel dieselbe Abfolge aus 26 Asanas aus.



Bikram ist eine geschützte Marke und wird nur in lizenzierten Yogastudios unterrichtet. Studios ohne Lizenz bieten häufig das sehr ähnliche Hot-Yoga an. Sowohl Bikram- als auch Hot Yoga haben aufgrund der potenziellen Gesundheitsrisiken in den letzten Jahren immer wieder Debatten ausgelöst. Training unter solch heißen und feuchten Bedingungen kann zu Dehydrierung und Überhitzung führen, so dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und regelmäßige Pausen ein Muss sind.