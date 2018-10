Zwangsversteigerung von Immobilien

Beim Verteilungstermin, vier bis acht Wochen später, wird der Betrag des Meistgebots - entsprechend ihres Ranges und der Höhe nach - an die Gläubiger verteilt und ausbezahlt. Bis dahin haben Sie als neuer Eigentümer Zeit, die volle Kaufsumme inklusive vier Prozent Zinsen ab dem Zeitpunkt des Zuschlags zu bezahlen. Überweisen Sie das Geld früher an die Gerichtskasse, fallen entsprechend weniger Zinsen an. Zudem muss für die Grunderwerbsteuer noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts vorliegen. Erst dann wird der Eigentümerwechsel im Grundbuch eingetragen.