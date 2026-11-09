Die Geschichte der Deutschen - Knochen und Gene

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Viel ist von den Menschen, die während der letzten Eiszeit auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands lebten, nicht überliefert. Doch auf der Schwäbischen Alb haben sich beeindruckende Zeugnisse ihrer Kultur erhalten. Die berühmte Flöte aus Gänsegeierknochen gilt als einer der ältesten Belege für Musikkultur überhaupt, die Venus vom Hohlefels als eine der frühesten bekannten Menschendarstellungen weltweit.

Genetische Spuren bis in die Gegenwart

Auch genetisch reichen die Spuren dieser Jäger und Sammler bis in die Gegenwart. Nach heutigem Forschungsstand hatten die ersten modernen Menschen hierzulande dunkle Haut, da ihre Vorfahren aus Afrika nach Europa eingewandert waren. Tausende Jahre später bringen Einwanderer aus Anatolien Ackerbau, Viehzucht und eine neue Lebensweise nach Mitteleuropa. Weitere Zuwanderungen aus den eurasischen Steppen verändern die Gesellschaft erneut. Die Spuren dieser Einwanderungswellen finden sich bis heute im Erbgut der Bevölkerung.

Mit der Bronzezeit entstehen ausgedehnte Handelsnetze. Rohstoffe, Wissen und Innovationen verbreiten sich über weite Entfernungen: Mobilität und kultureller Austausch sind keine Erfindungen der Moderne. Die Himmelsscheibe von Nebra zählt zu den bekanntesten Zeugnissen des Wissens und der handwerklichen Fertigkeiten dieser Zeit. In der Eisenzeit prägen keltische Gemeinschaften den Südwesten des heutigen Deutschlands. Mit der Heuneburg errichten sie eine der frühesten stadtartigen Siedlungen nördlich der Alpen. Zugleich sind die Kelten die erste Bevölkerungsgruppe auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands, die in schriftlichen Quellen erwähnt wird. Von nun an erzählen nicht mehr nur Knochen und Gene von den Menschen, die hier lebten, sondern auch Schriften und Geschichten.

Mythen von gesicherter Forschung trennen

Historikerinnen und Historiker trennen Mythos von gesicherter Forschung und berichten von den Menschen, die nur wenige hundert Generationen vor uns im Gebiet des heutigen Deutschlands lebten. Zu den Höhepunkten der Dokumentation zählen archäologische Fundorte und Objekte wie die Familiengräber von Eulau, das Ringheiligtum von Pömmelte, die Himmelsscheibe von Nebra sowie die Heuneburg, eine der frühesten stadtartigen Siedlungen nördlich der Alpen.

Als Expertinnen und Experten in dieser Folge sind dabei: Prof. Dr. Harald Meller (Prähistoriker und Archäologe), Prof. Dr. Carola Metzner-Nebelsick (Prähistorikerin), Prof. Dr. Theresa Maria Roth (Indogermanistin), Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer (Prähistoriker und Archäologe) sowie Dr. Sibylle Wolf (Archäologin).