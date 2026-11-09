Die Geschichte der Deutschen - Pest und Profit

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Der Handel wächst, Universitäten entstehen, und von den Kirchtürmen verkünden jetzt Uhren die neue Zeit. Der 21. März 1349 wird zum Schicksalstag für die jüdische Bevölkerung Erfurts. Noch bevor die Pest die Stadt erreicht, löscht eine tobende Menge die jüdische Gemeinde aus. Mehr als 600 Jahre später werden kostbare Besitztümer entdeckt, vergraben im Keller eines wohlhabenden jüdischen Geschäftsmannes.
Die Mordtat von Erfurt
Hat er sie angesichts der drohenden Gefahr dort verborgen? Wie konnte es so weit kommen in Erfurt? Und welche Schuld trifft den Rat der Stadt, der sich nicht schützend vor die Juden stellt, sondern von ihrer Ermordung sogar profitiert, da er sich ihr Vermögen aneignet und sogar Schulden eintreibt, die den Opfern gehörten? Die Mordtat bewahrt Erfurt nicht vor der Pest, wie manche im Wahn geglaubt haben mögen. Ein Jahr später reißt die Seuche rund die Hälfte der Stadtbevölkerung in den Tod.
Als das schlimmste Wüten der Epidemie abklingt, ist die Welt eine andere. Ganze Dörfer werden aufgegeben und verfallen. Doch das Spätmittelalter ist keineswegs nur eine finstere Epoche. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, wo Arbeitskräfte gefragt sind und die Löhne steigen. So wie in Lüneburg, Mitte des 15. Jahrhunderts. In den zahlreichen Siedehütten rund um die Solequelle wird Salz gewonnen. Der Handel damit bringt reiche Unternehmer hervor, darunter Johann Springintgut, der später Ratsherr und Bürgermeister seiner Heimatstadt wird.
Eine neue Welt entsteht
Gearbeitet wird nach der Uhr, ein ganz neuer Umgang mit der Zeit beginnt. Das Salz aus Lüneburg gelangt über Lübeck bis nach Schonen im heutigen Schweden. Dort wird es zur Konservierung von Heringen genutzt. Und Lüneburg steigt als Teil der Hanse, des größten Handelsnetzwerks Europas, zu einem Zentrum des Fernhandels auf. Am Ende des Mittelalters steht eine neue Welt: Universitäten werden zu Orten des Humanismus, zu Keimzellen intellektuellen Aufbruchs, neuen Wissens, neuer Bildung.
Als Expertinnen und Experten in dieser Folge sind dabei: Prof. Dr. Oliver Auge (Historiker), Dr. Martin Bauch(Klimahistoriker), Prof. Dr. Tobias Daniels (Historiker), Dr. Angela Huang (Hansehistorikerin), Prof. Dr. Klaus Oschema (Historiker), Prof. Dr. Eva Schlotheuber(Historikerin), Dr. Tobias Schoo(Stadtarchäologe in der Hansestadt Lüneburg),Prof. Dr. Kristin Skottki (Historikerin) sowie Dr. Maria Stürzebecher(Kunsthistorikerin).
Die Geschichte der Deutschen - Pest und Profit Im Streaming: 9. November 2026 bis 9. November 2036 TV-Erstausstrahlung ZDF: 29. November 2026
Film von Tamar Baumgarten-Noort und Christian Twente
Redaktion TV Friederike Haedecke, Stefan Gierer, Friedrich Scherer, Ricarda Schlosshan, Stefan Brauburger Redaktion Online Michael Büsselberg