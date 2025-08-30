ZDF
ZDF
Bundesliga der Frauen - 2024/25
Supercup der Frauen: FC Bayern München - VfL Wolfsburg
- 30.08.2025
Topduell im Supercup der Frauen: Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg. Zwei Rivalen, ein Titel – erleben Sie das Spiel jetzt live im Stream!
Supercup der Frauen: FC Bayern München - VfL Wolfsburg
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 30.08.2025
- ZDF
Topduell im Supercup der Frauen: Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg. Zwei Rivalen, ein Titel – erleben Sie das Spiel jetzt live im Stream!
Übertragung aus Karlsruhe
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Lili Engels
Expertin: Kathrin Lehmann
Elfmeterschießen möglich
anschl. Siegerehrung
