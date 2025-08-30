Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg
Topduell im Supercup der Frauen: Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg. Zwei Rivalen, ein Titel – erleben Sie das Spiel jetzt live im Stream!

Bundesliga der Frauen
Supercup der Frauen: FC Bayern München - VfL Wolfsburg
  • Sport
  • Kurzfassung
  • unterhaltsam
  • 30.08.2025
  • ZDF

Topduell im Supercup der Frauen: Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg. Zwei Rivalen, ein Titel – erleben Sie das Spiel jetzt live im Stream!

Übertragung aus Karlsruhe
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Lili Engels
Expertin: Kathrin Lehmann

Elfmeterschießen möglich

anschl. Siegerehrung


Volleyball bei sportstudio.de:
WM der Frauen, Achtelfinale
Deutschland - Italien aus Bangkok/Thailand mit Kommentator Dirk Berscheidt ab 12.00 Uhr im Livestream