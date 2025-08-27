DFB-Pokal - 2025/26 - SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München
- 27.08.2025
Das ZDF überträgt aus der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Bayern München. Anstoß ist um 20:45 Uhr.
Das ZDF überträgt aus der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München.
Übertragung aus Wiesbaden
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Lili Engels
Experte: Christoph Kramer
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
