Wehen Wiesbaden - Bayern München
DFB-Pokal - 2025/26
ZDF

DFB-Pokal - 2025/26 - SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München

DFB-Pokal - 2025/26
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München
  • Sport
  • Kurzfassung
  • unterhaltsam
Live schauen
ZDF
DFB-Pokal - 2025/26
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München
  • 27.08.2025

Das ZDF überträgt aus der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Bayern München. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Live schauen
DFB-Pokal
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München
  • Sport
  • Kurzfassung
  • unterhaltsam
  • 27.08.2025
  • ZDF

Das ZDF überträgt aus der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Bayern München. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Live schauen

Das ZDF überträgt aus der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München.

Übertragung aus Wiesbaden
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Lili Engels
Experte: Christoph Kramer

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

Zusammenfassung Leichtathletik: Diamond League Finale, Tag 1 aus Zürich/Schweiz

Volleyball bei sportstudio.de: WM der Frauen: Polen - Deutschland aus Phuket/Thailand ab 12.00 Uhr im Livestream

Leichtathletik bei sportstudio.de: Diamond League Finale, Tag 1 aus Zürich/Schweiz mit den Kommentatoren Alexandra Dersch und Marc Windgassen ab 17.30 Uhr im Livestream