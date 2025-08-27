Das ZDF überträgt aus der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München.



Übertragung aus Wiesbaden

Kommentator: Oliver Schmidt

Moderation: Lili Engels

Experte: Christoph Kramer



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



Zusammenfassung Leichtathletik: Diamond League Finale, Tag 1 aus Zürich/Schweiz



Volleyball bei sportstudio.de: WM der Frauen: Polen - Deutschland aus Phuket/Thailand ab 12.00 Uhr im Livestream



Leichtathletik bei sportstudio.de: Diamond League Finale, Tag 1 aus Zürich/Schweiz mit den Kommentatoren Alexandra Dersch und Marc Windgassen ab 17.30 Uhr im Livestream