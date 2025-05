Wer zieht ins Finale in München ein? Im Rückspiel des Halbfinals der UEFA Champions League empfängt Inter Mailand den FC Barcelona. Der FC Arsenal ist zu Gast bei Paris Saint-Germain.



Sehen Sie alle Highlights der Halbfinalspiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews. Nutzen Sie gerne außerdem das umfassende Angebot mit den Zusammenfassungen aller Partien auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Moderation: Sven Voss

Experte: Per Mertesacker



Zusammenfassung der Spiele:

Inter Mailand - FC Barcelona

Paris Saint-Germain - FC Arsenal