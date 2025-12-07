Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 7. Dezember
sportstudio live mit den Weltcups in der Nordischen Kombination und Langlauf in Trondheim, Skispringen in Wisla, Biathlon in Östersund. Außerdem: Snowboard in Myelin.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 07.12.2025
- ZDF
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen
Zusammenfassung aus
Tremblant/Kanada
Kommentator: Julius Hilfenhaus
ca. 10:35 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
1000 m Männer
Zusammenfassung aus
Heerenveen/Niederlande
Kommentator: Hermann Valkyser
ca. 10:45 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Männer
Übertragung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12:00 Uhr
Langlauf-Weltcup
10 km Frauen
Zusammenfassung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 12:20 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Winterberg
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 12:55 Uhr
Snowboard-Weltcup
PGS Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Mylin/China
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 13:05 Uhr
Biathlon-Weltcup
10 km Verfolgung Frauen
Übertragung aus
Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 14:05 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
10 km Langlauf Männer
Übertragung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 14:35 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Wisla/Polen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15:20 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Verfolgung Männer
Übertragung aus
Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 16:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Wisla/Polen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Teamstaffel aus Winterberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 13.00 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen aus Tremblant/Kanada mit Kommentator Julius Hilfenhaus im Livestream
1. Lauf ab 16.00 Uhr
2. Lauf ab 19.00 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg im Livestream
1. Lauf ab 18.00 Uhr
2. Lauf ab 21.00 Uhr