Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 6. Dezember
sportstudio live mit den Weltcups in Nordische Kombination, Ski Langlauf, Rodeln, Skispringen, Snowboard und Biathlon.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 06.12.2025
- ZDF
Weltcup Nordische Kombination
5 km Massenstart Frauen
Übertragung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 10:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Zusammenfassung aus
Beaver Creek/USA
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 11:10 Uhr
Langlauf-Weltcup
20 km Skiathlon Männer
Übertragung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 12:05 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Innsbruck/Österreich
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 12:35 Uhr
Eishockey: DEL, 25. Spieltag
Zusammenfassung
Kommentator: Konstantin Klostermann
ca. 13:00 Uhr
Langlauf-Weltcup
20 km Skiathlon Frauen
Übertragung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 14:05 Uhr
Snowboard-Weltcup
PGS Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Mylin/China
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 14:20 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
10 km Massenstart Männer
Zusammenfassung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 14:45 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Wisla/Polen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15:45 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Wisla/Polen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:30 Uhr
Biathlon-Weltcup
10 km Sprint Männer
Übertragung aus
Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 17:55 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer, 2. Lauf
Zusammenfassung aus
Innsbruck/Österreich
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 18:00 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: Skispringen Frauen und Männer aus Trondheim/Norwegen mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.50 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf aus Tremblant/Kanada mit Kommentator Julius Hilfenhaus ab 17.00 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Super-G Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 18.30 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen, 2. Lauf aus Tremblant/Kanada mit Kommentator Julius Hilfenhaus ab 20.00 Uhr im Livestream