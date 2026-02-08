Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Snowboard: Big Air (F), Qualifikation
Snowboard: Big Air (F), Qualifikation
Die Qualifikation im Big Air-Wettbewerb auf dem Programm. Deutschlands Hoffnungen ruhen auf Annika Morgan. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD)
- 08.02.2026
