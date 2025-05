Aktenzeichen XY... Ungelöst am 14.05.2025

Die aktuelle Sendung behandelt den Fall eines ermordeten Mannes, dessen Leiche in einer Sickergrube aufgefunden wurde. In diesem und weiteren Fällen hoffen Rudi Cerne und die Kripo wieder auf die Mithilfe der Zuschauer. Zudem geht der XY-Preis in die nächste Runde.