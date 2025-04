Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 16.04.2025

Schrecklicher Verdacht

Ein junger Mann wird vermisst. Viele Monate gibt es kein Lebenszeichen von ihm - dafür aber Anhaltspunkte, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.



Überfall zu Hause

Bei einem 86-Jährigen klingelt es an der Haustür. Als er nichts ahnend die Tür öffnet, überwältigen ihn zwei fremde Männer. Für den Senior beginnt eine stundenlange Tortur.



Eiskalter Doppelmord

Zwei Männer steigen aus einem Auto, kurz darauf fallen Schüsse. Ein Doppelmord auf offener Straße – die Spur führt ins Drogenmilieu.



Discobesuch mit Folgen

Nach einem Discobesuch will ein junger Mann noch eine Kleinigkeit essen. Vor dem Lokal gerät er mit einer Gruppe von Männern in Streit. Für den Discobesucher endet dieser in einer Tragödie.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann am Tag der Ausstrahlung ab 22.00 Uhr im ZDF gestreamt werden.