Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 17.09.2025
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 12
- 17.09.2025
Die aktuelle Ausgabe behandelt unter anderem den Cold Case um eine junge Amerikanerin, die während ihres Urlaubs in Deutschland vergewaltigt und ermordet wurde. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf neue Hinweise.
- ZDF
Tod einer Touristin
Eine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder.
Tödliches Feuer
In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus - Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich – zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno?
Überfall zu Hause
Ein Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerzen zuzufügen.
Schüsse auf Wettbüro
Ein Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe.
Der XY-Preis 2025
Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als ein 33-Jähriger Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher. Jetzt ist er für den XY-Preis nominiert.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar