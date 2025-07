Aktenzeichen XY... Ungelöst am 30.07.2025

Frau angefahren und attackiert

Eine 31-Jährige ist mit dem Rad unterwegs, als sie plötzlich von einem Lastwagen verfolgt und zu Fall gebracht wird. Der Fahrer steigt aus mit einem Maulschlüssel in der Hand.



Grauenvoller Fund

Ein Mann ohne Obdach verschwindet, Wochen später wird ein Körperteil von ihm gefunden. Wurde der Vermisste ermordet und zerstückelt?



Tödliches Ende einer Partynacht

Ein 28-Jähriger verbringt den Abend in mehreren Kneipen. Am nächsten Morgen wird seine Leiche entdeckt. Sie ist entsetzlich entstellt. War Hass im Spiel?



Raub vor Augenzeugen

Binnen 90 Sekunden erbeuten zwei Männer in einem Juweliergeschäft Schmuck und Uhren von enormem Wert. Doch es gibt Anhaltspunkte, die ihnen jetzt zum Verhängnis werden könnten.



Explosion der Gewalt

Ein Mann wird von einem Fremden nachts gefragt, ob er eine Zigarette übrighat. Als er verneint, schlägt der Unbekannte zu. Die Attacke ist so brutal, dass das Opfer teilweise erblindet.



Der XY-Preis

Eine Ladeninhaberin wird von einem Fremden mit einem Messer bedroht. Ein Familienvater bemerkt das und schreitet ein – jetzt ist er einer der Anwärter auf den XY-Preis 2025.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.