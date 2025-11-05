Aktenzeichen XY... Ungelöst am 05.11.2025

Betrüger gesucht

Telefonbetrüger haben es auf die Ersparnisse eines Paars abgesehen. Was sie nicht ahnen: Ihre Stimmen werden von der Polizei mitgeschnitten. Wird ihnen das zum Verhängnis?



Geschlagen und entführt

Auf einem vollen Supermarktparkplatz wird eine Frau in ihrem eigenen Wagen entführt. Über eine Stunde ist sie ihrem Peiniger hilflos ausgeliefert.



Rätselhaftes Verschwinden

Von einem 29-Jährigen fehlt plötzlich jede Spur. Dem Familienvater werden dubiose Machenschaften nachgesagt. Wurde er ermordet?



Plötzlich verschwunden

Ein Familienvater fährt mit seinem besten Freund zu einer Veranstaltung – von der er nicht zurückkehrt. Was ist passiert?



