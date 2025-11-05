Aktenzeichen XY... Ungelöst am 05.11.2025

: Moderator "Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 05. November 2025": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.
In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um erpresserischen Menschenraub und Telefonbetrug. Rudi Cerne und die Kripo hoffen wieder auf wertvolle Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Betrüger gesucht
Telefonbetrüger haben es auf die Ersparnisse eines Paars abgesehen. Was sie nicht ahnen: Ihre Stimmen werden von der Polizei mitgeschnitten. Wird ihnen das zum Verhängnis?

Geschlagen und entführt
Auf einem vollen Supermarktparkplatz wird eine Frau in ihrem eigenen Wagen entführt. Über eine Stunde ist sie ihrem Peiniger hilflos ausgeliefert.

Rätselhaftes Verschwinden
Von einem 29-Jährigen fehlt plötzlich jede Spur. Dem Familienvater werden dubiose Machenschaften nachgesagt. Wurde er ermordet?

Plötzlich verschwunden
Ein Familienvater fährt mit seinem besten Freund zu einer Veranstaltung – von der er nicht zurückkehrt. Was ist passiert?

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar

