Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 05.11.2025
In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um erpresserischen Menschenraub und Telefonbetrug. Rudi Cerne und die Kripo hoffen wieder auf wertvolle Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Betrüger gesucht
Telefonbetrüger haben es auf die Ersparnisse eines Paars abgesehen. Was sie nicht ahnen: Ihre Stimmen werden von der Polizei mitgeschnitten. Wird ihnen das zum Verhängnis?
Geschlagen und entführt
Auf einem vollen Supermarktparkplatz wird eine Frau in ihrem eigenen Wagen entführt. Über eine Stunde ist sie ihrem Peiniger hilflos ausgeliefert.
Rätselhaftes Verschwinden
Von einem 29-Jährigen fehlt plötzlich jede Spur. Dem Familienvater werden dubiose Machenschaften nachgesagt. Wurde er ermordet?
Plötzlich verschwunden
Ein Familienvater fährt mit seinem besten Freund zu einer Veranstaltung – von der er nicht zurückkehrt. Was ist passiert?
