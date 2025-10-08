Aktenzeichen XY... Ungelöst am 08.10.2025

Unbekanntes Kind

Ein kleiner Junge wird gesund geboren – wenig später ist er tot. Seine Leiche wird auf einem Parkplatz gefunden. Warum musste das Kind sterben? Und wer hat den Säugling abgelegt?



Überfall zur Mittagszeit

Ein Haus gerät in den Fokus eines räuberischen Duos. Die Männer halten sich erst vor der Villa auf – bis sie vor den Augen einer Kamera über den Zaun des Grundstücks steigen.



Misshandelt und getötet

Ein 12-jähriger Junge geht vom Fußballtraining nach Hause – doch er kommt dort nicht an. Am nächsten Tag wird seine Leiche gefunden. Wer ist für den Tod des Kindes verantwortlich?



Überfall auf Supermarkt

Ein Mann raubt einen Einkaufsmarkt aus und flüchtet. Wurde er beim Ausbaldowern gesehen? Potentielle Zeugen könnte es jede Menge geben.



Der XY-Preis 2025

Eine Studentin bemerkt tagsüber einen brutalen Angriff auf eine Frau. Die 28-Jährige handelt geistesgegenwärtig und rettet der Frau der Leben.



