Handball Länderspiel Flaggen von Deutschland und Island
Sport

Sport - Handball: Deutschland - Island am 30. Oktober

Sport
Handball: Deutschland - Island am 30. Oktober
Live schauen
Sport
Handball: Deutschland - Island am 30. Oktober
  • 30.10.2025

Das EM-Testspiel der deutschen Handballer in Nürnberg gegen Island live im Stream. Anwurf 19.30 Uhr. Kommentator: Martin Schneider.

Live schauen
Sport
Handball: Deutschland - Island am 30. Oktober

Das EM-Testspiel der deutschen Handballer in Nürnberg gegen Island live im Stream. Anwurf 19.30 Uhr. Kommentator: Martin Schneider.

Live schauen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportRe-LiveherausforderndSport