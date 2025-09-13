Deutschlands Geher Christopher Linke bei der Leichtathletik-WM in Tokio in Aktion.
Leichtathletik-WM
ZDF

Leichtathletik-WM - Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag

Leichtathletik-WM
Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
Abspielen
ZDF
Leichtathletik-WM
Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
  • 13.09.2025

Die Höhepunkte der Frühsession des ersten Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit der Entscheidung im Gehen um die deutsche Medaillenhoffnung Christopher Linke.

Abspielen
Leichtathletik-WM
Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
  • 13.09.2025
  • ZDF

Die Höhepunkte der Frühsession des ersten Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit der Entscheidung im Gehen um die deutsche Medaillenhoffnung Christopher Linke.

Abspielen