ZDF
Leichtathletik-WM - Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
Leichtathletik-WM
Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
ZDF
Leichtathletik-WM
Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
- 13.09.2025
Die Höhepunkte der Frühsession des ersten Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit der Entscheidung im Gehen um die deutsche Medaillenhoffnung Christopher Linke.
Leichtathletik-WM
Kompakt - Die Frühsession 1. Wettkampftag
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
- 13.09.2025
- ZDF
Die Höhepunkte der Frühsession des ersten Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit der Entscheidung im Gehen um die deutsche Medaillenhoffnung Christopher Linke.