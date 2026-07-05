Marcant steht neben einem Spiegel und schaut nachdenklich in die Ferne, als frage er sich: "In welche Richtung entwickelt sich unserer Welt, wenn das so weitergeht?" - links wird er im Spigel gespiegelt.
37 Grad Leben - die Einzeldokus
Neues Video
ZDF

37 Grad Leben - die Einzeldokus - Marcant – Content gegen Rechts

37 Grad Leben - die Einzeldokus
Marcant – Content gegen Rechts
Abspielen
Neues Video
ZDF
37 Grad Leben - die Einzeldokus
Marcant – Content gegen Rechts
  • UT6
  • 05.07.2026

Marcant stellt Fragen, wo andere wegsehen. Zwischen Hass, Drohungen und Reichweite zeigt "37°Leben", wie sein Engagement gegen Rechts wirkt – und was es ihn kostet.

Abspielen
37 Grad Leben
37 Grad Leben - die Einzeldokus
Marcant – Content gegen Rechts

Marcant stellt Fragen, wo andere wegsehen. Zwischen Hass, Drohungen und Reichweite zeigt "37°Leben", wie sein Engagement gegen Rechts wirkt – und was es ihn kostet.

Abspielen
"Warum bist Du stolz auf die weiße Rasse?", fragt er einen Mann mit "White Race"-Schal. "Wo warst Du beim Holocaust-Gedenktag?" "Linker Drecksjude, Missgeburt, Schwuchtel" - Marcant wird beschimpft. Aber auch ausgezeichnet: mit der Theodor-Heuss-Medaille 2026.
Mit seinen Videos auf TikTok und YouTube erreicht Marcant Millionen Menschen. "Mit Nazis redet man nicht, das mag vor zehn Jahren gestimmt haben", sagt er. "Heute reden die Nazis in Parlamenten, ihre Reden im Internet erreichen hunderttausende Follower." Er will ein Gegengewicht sein. Rund 500 Menschen haben ihm inzwischen geschrieben, dass sie auch wegen seiner Videos mit der Naziszene gebrochen haben und ausgestiegen sind. "Es gibt wenige Todeslisten, auf denen ich nicht stehe", sagt er.
Reporter Max Neidlinger hat Marcant für 37°Leben bei seiner Arbeit begleitet.
Ähnliche Inhalte entdecken
PolitikReportageanregendUntertitelFSK 637 Grad Leben - die Einzeldokus37 Grad Leben
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook