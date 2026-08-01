Urlaub auf dem Darß

Während Stellplätze ausgebucht sind, halbieren sich anderswo die Aufträge. Beschäftigte kämpfen mit hohen Mieten und langen Wegen. Eine Ferienregion zwischen touristischem Erfolg und sozialer Schieflage.

Feinster Sand, schier endlos und unberührt: Der Darß zählt zu den beliebtesten Küstenregionen Deutschlands. Millionen Gäste suchen hier jedes Jahr Erholung – doch hinter der Idylle zeigen sich wachsende Gegensätze.

Ausgebuchter Campingplatz

"Wir sind bis auf 2,3 Wohnwagenstellplätze komplett ausgebucht", sagt Sven Schüring, Leiter des Ahoi-Camps in Prerow. Draußen stehen die Caravans Schlange, drinnen füllt sich die Rezeption. Das Pfingstwochenende markiert den Start in eine starke Saison. Camping boomt – auch, weil viele beim Urlaub sparen müssen.



Ferienhausanbieter haben dagegen zu kämpfen und spüren den Druck. "Im letzten Jahr zur gleichen Zeit habe ich 40 Betten am Tag bezogen – aktuell sind es nur 20", erzählt Reinigungskraft Emilia G. "Man macht sich schon Sorgen, ob das alles so bleibt, auch die Arbeit hier", sagt Heiko F. Viele Servicekräfte pendeln täglich weite Strecken, denn "Hier arbeiten und zugleich wohnen – das ist angesichts der Preise aussichtslos", sagt Heiko.

Luxusurlaub - Hotelsuite mit Meerblick

Ganz anders im Luxushotel "The Grand": Dort ist von Zurückhaltung nichts zu merken. Die Suite mit Meerblick für über 1200 Euro pro Nacht ist wochenlang ausgebucht. "Ich bin überwältigt von diesem Blick!", sagt Kathrin H. "Hier genießen wir beste Rundumversorgung", ergänzt ihr Mann Uwe T. Wer es sich leisten kann, findet hier die perfekte Erholung.

Schwankender Umsatz beim Bäcker

Zu denjenigen, die diese Versorgung möglich machen, gehört Bäckermeister Marvin Boldt. Jeden Morgen um zwei Uhr beginnt seine Arbeit. "Wir backen nach dem Wetterbericht", sagt er. "Bei Schlechtwetter backen wir weniger". Das Geschäft schwankt mit den Gästezahlen.

Viele Outdoor Aktivitäten

Auch auf dem Wasser spüren Anbieter die Dynamik. Mit seinem historischen Zeesenboot nimmt Jochen Eymael täglich Touristen mit hinaus auf den Bodden. "Bei Windstärke fünf macht das auf dem Bodden richtig Spaß", beschreibt eine Besucherin das Erlebnis – für einen Moment scheint die Realität weit weg und das Urlaubsparadies sehr nah.

Die "ZDF.reportage" begleitet Menschen zwischen Luxusurlaub und Arbeitsalltag und zeigt, wie nah Traum und Belastung beieinanderliegen.