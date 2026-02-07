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das aktuelle sportstudio - Draisaitl: "Einfach alles reinwerfen"
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Draisaitl: "Einfach alles reinwerfen"
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Draisaitl: "Einfach alles reinwerfen"
- 07.02.2026
Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl im Gespräch mit Sven Voss über die Aussichten des deutschen Turniers beim olympischen Turnier und die Stimmung unter den Athleten.
Draisaitl: "Einfach alles reinwerfen"
- Sport
- Interview
- erkenntnisreich
- 07.02.2026
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Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl im Gespräch mit Sven Voss über die Aussichten des deutschen Turniers beim olympischen Turnier und die Stimmung unter den Athleten.