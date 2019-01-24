2009 vs. 2019 - ALTE FOTOS & STORIES ft. Jodie Calussi - Kostas Kind

Kostas Kind

24.01.2019

Eyyyyyyy ~ :D Ich fand die "2009 vs. 2019" Challenge so cool, dass sie mich dazu inspiriert hat, dem Thema ein Video zu widmen. Erstmal scheint ihr "auf alte Fotos reagieren" ziemlich zu feiern, deswegen dachte ich mir, das ist die perfekte Chance. Außerdem dachte ich, dass es euch vielleicht helfen könnte, wenn Jodie und ich ein bisschen reflektieren, wie wir es durch die Zeit als 16-Jährige geschafft haben! xDLet's be honest... Teenager sein ist einfach fuckin' hard. Und in 2019 sicher nochmal krasser als in 2009 xDWell - :D Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen bei dem Video und habt Spaß damit! :D Schaut auf jeden Fall auch bei Jodie vorbei, sie ist cool! :D Thank youuuuu