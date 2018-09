2. Geheimnisvolle Schurken Neunteilige Dokumentationsreihe

Der selbst ernannte "Mr. Brain" meldet sich aus dem Untergrund zurück. Auch in dieser Staffel weiß William Cohn zumindest wieder alles besser. Schrullig, komisch und vor allem informativ. Denn "Mr. Brain" hat stets das große Ganze im Blick.



In neun Folgen präsentiert William Cohn bekannte Schurken, Verlierer, Träumer und Pioniere. Dem Swag immer einen Schritt hinterher, serviert "Mr. Brain" der jungen Zielgruppe derbe Duelle, dufte Fähigkeiten und irre Technik quer durch die Geschichte. Egal wo. Egal wann. "Mr. Brain" weiß natürlich Bescheid.



Für ihre Mitmenschen waren sie die Pest, für Zyniker "Mr. Brain" sind sie der Beweis für das Schlechte im Menschen: Schurken, soweit das Auge reicht. Ob größenwahnsinnige Wissenschaftler, blutrünstige Piraten, irre Serienmörder oder grausame Inquisitoren. Es wird gelogen, betrogen, geplündert und gemordet. Nebenbei führt "Mr. Brain" wieder ins Kuriositätenkabinett des Cocktailparty-Wissens. Wie kommt man auf die Idee, sich Zündschnüre in den Bart zu flechten? Und was zur Hölle ist die Hamburger Sklavenkasse? Nur wer zuschaut, kann auf der nächsten Party angeben.