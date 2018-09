4. Tragische Verlierer Neunteilige Dokumentationsreihe

Der selbst ernannte Mr. Brain meldet sich aus dem Untergrund zurück. Auch in dieser Staffel "Callin' Mr. Brain" weiß William Cohn zumindest wieder alles besser. Schrullig, komisch und vor allem informativ. Denn Mr. Brain hat stets das große Ganze im Blick.



In neun Folgen präsentiert William Cohn bekannte Schurken, Verlierer, Träumer und Pioniere. Dem Swag immer einen Schritt hinterher, serviert Mr. Brain der jungen Zielgruppe derbe Duelle, dufte Fähigkeiten und irre Technik quer durch die Geschichte. Egal wo. Egal wann. Mr. Brain weiß natürlich Bescheid.



Auf den Greatest Hits der Weltgeschichte schaffen sie es höchstens auf die B-Seite: bemitleidenswerte Verlierer. Gemobbt, guillotiniert oder gleich hinter dem Mond vergessen, Verlierer haben's wahrlich nicht leicht. Besonders gemein: Sie scheitern so unglaublich spannend, kurios oder lustig, dass wir von ihrem Misserfolg gar nicht genug kriegen können.



Gewohnt unterhaltsam treibt Mr. Brain die Zuschauer durch diese Tour de Force der absoluten Erfolglosigkeit: vom russischen Zaren Peter dem Großen, der beim Heirats-Roulette mal so richtig ins Klo greift, bis zum Schlagzeuger Pete Best, der von seinen Bandkollegen einfach rausgeworfen wird. Die Band heißt übrigens The Beatles, und der Rest ist Geschichte. Was das alles mit dem Grönlandhai zu tun hat, durchschaut natürlich nur Mr. Brain. Einschalten lohnt sich also. Oder wissen Sie noch, wer neben Armstrong und Aldrin in der Mondrakete saß? Eben.