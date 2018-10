5. Fantastische Fähigkeiten Neunteilige Dokumentationsreihe

Der selbst ernannte Mr. Brain meldet sich aus dem Untergrund zurück. Auch in dieser Staffel "Callin' Mr. Brain" weiß William Cohn zumindest wieder alles besser. Schrullig, komisch und vor allem informativ. Denn Mr. Brain hat stets das große Ganze im Blick.



In neun Folgen präsentiert William Cohn bekannte Schurken, Verlierer, Träumer und Pioniere. Dem Swag immer einen Schritt hinterher, serviert Mr. Brain der jungen Zielgruppe derbe Duelle, dufte Fähigkeiten und irre Technik quer durch die Geschichte. Egal wo. Egal wann. Mr. Brain weiß natürlich Bescheid.



Manche Menschen haben unglaubliche Fähigkeiten. Sie komponieren mal eben ein Menuett, lernen mir nichts dir nichts eine neue Sprache oder spielen über Nacht perfekt Klavier. Bevor jetzt aber der Neid auf die Supertalente einsetzt: Am Anfang steht meist schnödes Üben, manchmal sogar Pech. Es haut sich ja niemand freiwillig den Kopf an, um eine musikalische Inselbegabung zu entwickeln. Und natürlich verfügen nicht nur wir Menschen über außergewöhnliche Fähigkeiten. Warum wir die nächste Waldpilzpfanne mit ganz anderen Augen sehen sollten und was das mit dem Karnevalstintenfisch zu tun hat, erklärt der Möchtegern-Alleswisser in dieser Folge "Callin' Mr. Brain".