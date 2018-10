Visionäre Träumer

Der selbst ernannte Mr. Brain meldet sich aus dem Untergrund zurück. Auch in dieser Staffel "Callin" Mr. Brain" weiß William Cohn zumindest wieder alles besser. Schrullig, komisch und vor allem informativ. Denn Mr. Brain hat stets das große Ganze im Blick.



In neun Folgen präsentiert William Cohn bekannte Schurken, Verlierer, Träumer und Pioniere. Dem Swag immer einen Schritt hinterher, serviert Mr. Brain der jungen Zielgruppe derbe Duelle, dufte Fähigkeiten und irre Technik quer durch die Geschichte. Egal wo. Egal wann. Mr. Brain weiß natürlich Bescheid.



Ob größenwahnsinnige Wissenschaftler wie Alexander von Humboldt oder idealistische Revoluzzer wie Karl Marx, sie alle haben die Tugenden, die man als großer Visionär braucht: Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen und Intelligenz. Wie käme man sonst auf die Idee, wie Mary Kingsley im 19. Jahrhundert, als Frau allein zu einer Nilkreuzfahrt aufzubrechen? Oder wie hätte man die Weitsicht, ein Uni-Netzwerk über die ganze Welt zu spannen, so wie Mark Zuckerberg? Mr. Brain ist nie um eine Antwort verlegen und verrät sie in dieser Folge "Callin' Mr. Brain".