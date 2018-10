7. Revolutionäre Trends

Der selbst ernannte Mr. Brain meldet sich aus dem Untergrund zurück. Auch in dieser Staffel "Callin' Mr. Brain" weiß William Cohn zumindest wieder alles besser. Schrullig, komisch und vor allem informativ. Denn Mr. Brain hat stets das große Ganze im Blick.



In neun Folgen präsentiert William Cohn bekannte Schurken, Verlierer, Träumer und Pioniere. Dem Swag immer einen Schritt hinterher, serviert Mr. Brain der jungen Zielgruppe derbe Duelle, dufte Fähigkeiten und irre Technik quer durch die Geschichte. Egal wo. Egal wann. Mr. Brain weiß natürlich Bescheid.



Unser Leben ist geprägt von Trends. Nicht, was Sie jetzt denken. Hier geht's nicht um Karottenhosen, sondern um wahrhaftige, um revolutionäre Trends. Um den Börsenhandel zum Beispiel, die Messung der Zeit oder die moderne Robotik. Na gut, auch ein bisschen um Kosmetik. Aber ist es nicht beachtlich, dass wir uns heute das gleiche Zeug ins Gesicht schmieren wie schon die alten Ägypter? Was das alles mit Hieroglyphen zu tun hat, und warum Ökonomen ganz genau auf den Lippenstift ihrer Frauen achten, verrät der Allesbesserwisser in dieser Folge "Callin' Mr. Brain".