Aufsehenerregende Pioniere und Entdecker

Der selbst ernannte Mr. Brain meldet sich aus dem Untergrund zurück. Auch in dieser Staffel "Callin' Mr. Brain" weiß William Cohn zumindest wieder alles besser. Schrullig, komisch und vor allem informativ. Denn Mr. Brain hat stets das große Ganze im Blick.



In neun Folgen präsentiert William Cohn bekannte Schurken, Verlierer, Träumer und Pioniere. Dem Swag immer einen Schritt hinterher, serviert Mr. Brain der jungen Zielgruppe derbe Duelle, dufte Fähigkeiten und irre Technik quer durch die Geschichte. Egal wo. Egal wann. Mr. Brain weiß natürlich Bescheid.



In seiner hermetisch abgeriegelten Denkfabrik unter der Erde nimmt sich Mr. Brain namhafte Pioniere und Entdecker vor. Marco Polo, Leonardo da Vinci oder Charles Darwin wagten einen mutigen Schritt und entdeckten auf diese Weise etwas, das vor ihnen noch gänzlich unbekannt war. Nicht selten löst das Neuentdeckte einen regelrechten Hype aus. Bestes Beispiel: Marie Curies Radium. Überall rührt man im ausklingenden 19. Jahrhundert ein bisschen davon rein: ins Make-up für strahlendes Aussehen, in Zahnpasta für strahlend weiße Zähne oder in Gesundheitsschokolade für strahlende Stimmung.



Warum wir die Wikinger mit ganz anderen Augen sehen sollten und was das mit einem Beagle zu tun hat, erklärt Alleswisser William Cohn in dieser Folge "Callin' Mr. Brain".