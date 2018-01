Die Kräfte der Natur - Erfahrung trifft Erklärung

Dirk Steffens weiß von zahlreichen Erlebnissen mit Vulkanen zu berichten und hat sie filmisch dokumentiert. Wenn er sich an den Rand der Hölle begibt, ganz in die Nähe von Vulkanen, die glühende Lava spucken, dann weiß er auch genau, wohin und wie weit er gehen kann. Denn manche der Feuerberge sind gutmütig. Andere verhalten sich zwar derzeit unauffällig, sind aber hoch gefährlich. Er will von dem Wissenschaftler wissen, was von der Kraft aus dem Inneren der Erde zu halten ist. Könnten die Supervulkane das Leben auf der Erde vernichten? Und: Müsste nicht das Höllenfeuer in der Erde irgendwann einmal ausgebrannt sein?



In Indonesien hat er im Sinne des Wortes "ätzende" Erfahrungen gemacht beim Schwefelabbau auf qualmenden Vulkanfeldern. Wie kommt der Schwefel hierher - und was hat das mit dem unruhigen Erdinneren zu tun?



Dass alles mit dem Urknall begann und eine richtige Erklärung dort beginnen müsste, ist eine Steilvorlage für Harald Leschs umfassenden Exkurs und eine - gedankliche - Reise an den Anfang des Universums.