Die letzten Rätsel - Harald bekommt Besuch

Außer Filmdokumenten von seinen Reisen hat Dirk Steffens so manche ketzerische Frage an den Naturwissenschaftler Harald Lesch mitgebracht.



Was verbirgt sich hinter den Wundern der Natur, die Dirk Steffens zum Beispiel in Nordamerika und in Afrika dokumentiert hat? Gibt es für alles eine naturwissenschaftliche oder gar rein physikalische Erklärung? Immer wieder werden Außerirdische bemüht, wenn Ursache und Wirkung sich nicht sogleich erschließen.



Dirk Steffens wüsste zu gern von Astrophysiker Harald Lesch, wieso Besucher aus dem All offensichtlich auf allen Kontinenten hartnäckig als Verursacher so mancher Phänomene gelten. Und noch etwas ist ihm aufgefallen: Oft haben Geologen geologische Erklärungen, Biologen biologische, Mikrobiologen mikrobiologische und so weiter. Die kritische Frage des Weltreisenden: Erzeugt die Fachdisziplin einen Tunnelblick? Was ist zu halten von der Objektivität der Wissenschaft?



Und schließlich schafft es Dirk Steffens, der sich in Indien mit vollem Körpereinsatz in den Dienst der Aufklärung von - scheinbar - übernatürlichen Fähigkeiten stellte, Harald Lesch zu verblüffen. Die entscheidende Rolle dabei spielt ein spitzer Haken.