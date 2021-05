Mikrowellen - die unsichtbare Gefahr

Was ist dran an den Publikationen, dass Mikrowellen nicht nur Lebensmittel "schlecht machen", sondern sogar die "Vitalenergie von Menschen gefährden", die sich in der Nähe aufhalten?

Im TV-Programm: 07.06.2021, 07:25 - 07:40 Im TV-Programm: 07.06.2021, 07:25 - 07:40 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 25.06.2021, 10:00 Video herunterladen