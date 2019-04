Ötzi - der erste gläserne Mensch

Doch bleiben wir bei dem, was sich tatsächlich belegen lässt: Inzwischen weiß man nicht nur, in welcher Jahreszeit Ötzi umkam, und dass er keines natürlichen Todes starb. Wissenschaftler haben auch ermittelt, wie sein Gesundheitszustand war, was er vor seinem Tod gespeist hatte und sogar woher seine Eltern stammten. Man darf gespannt sein, welche Geheimnisse die Forschung der Mumie des Mannes aus dem Eis noch entreißt.