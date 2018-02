"Ach wie gut, dass niemand weiß ..."

Tintenfisch Quelle: dpa



Je trügerischer die Anpassung, je perfekter die Tarnung, umso größer die Chance, Feinden zu entgehen. Der Aufwand für die Anpassungsstrategien lohnt sich. Ein wahrer Meister der Verstellung ist der Krake. Er kann sich in jeder Umgebung praktisch unsichtbar machen und verändert dazu Form und Farbe. Bis zu 1000 Mal am Tag wechselt er sein Aussehen: Er kann die Form der Pigmentzellen in seiner Haut verändern und mithilfe winziger Muskelfasern seiner Oberfläche ganz unterschiedliche Strukturen verleihen. Und auch wenn ein schlauer Räuber die Camouflage durchschaut - ein Krake gibt sich nicht so schnell geschlagen. Wenn er flüchtet, hinterlässt er Feinde in einer trüben Wolke seiner "Tinte".