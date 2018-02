Aktuelle Buchtipps

Donna O'Meara



Vulkane: Feuerspeiende Berge in spektakulären Aufnahmen



Gerstenberg Verlag

2007, 288 Seiten

ISBN: 978-3836929691





Der Titel hält, was er verspricht: Dem Betrachter werden in außergewöhnlichen Bildern auf spannende Weise wissenschaftliche Fakten vermittelt. Der prachtvolle Bildband informiert mit großformatigen Fotos und erklärenden Texten über alle weltweit vertretenen Arten von Vulkanen und die Hintergründe des Phänomens Vulkanismus und ist dabei auch für den Laien gut verständlich.